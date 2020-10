Cristiano Ronaldo è guarito dal coronavirus (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver definito il tampone «bullshit» sul proprio profilo Instagram e aver perso la partita con il Barcellona di mercoledì sera, Cristiano Ronaldo è negativo. La comunicazione arriva direttamente dal club bianconero che informa i tifosi e il mondo che, visto il risultato negativo al tampone, «il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito». Ronaldo può quindi uscire dall’isolamento domiciliare a cui era sottoposto e tornare in campo dopo aver perso quattro partite di Champions. LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo dice che il «tampone è una st*onzata» Cristiano Ronaldo negativo Covid Cristiano Ronaldo è ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver definito il tampone «bullshit» sul proprio profilo Instagram e aver perso la partita con il Barcellona di mercoledì sera,è negativo. La comunicazione arriva direttamente dal club bianconero che informa i tifosi e il mondo che, visto il risultato negativo al tampone, «il giocatore dopo 19 giorni è pertanto».può quindi uscire dall’isolamento domiciliare a cui era sottoposto e tornare in campo dopo aver perso quattro partite di Champions. LEGGI ANCHE >>>dice che il «tampone è una st*onzata»negativo Covidè ...

ZZiliani : Più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Già. #Maradona60 - RobertoBurioni : Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima par… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Cristiano Ronaldo è negativo al coronavirus Sarà a disposizione per la partita contro lo Spezia… - sportli26181512 : Coronavirus, primo tampone negativo per Cristiano Ronaldo: (ANSA) - TORINO, 30 OTT - Cristiano Ronaldo è guarito da… - jopinaps22 : RT @EnricoTurcato: Cristiano #Ronaldo guarito dal Covid. E non è una notizia banale per la Juventus, visto che averlo o meno fa tutta la di… -