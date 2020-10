Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus | l’annuncio della Juventus

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo diciannove giorni di isolamento, il calciatore può tornare ad allenarsi insieme alla squadra e presto lo rivedremo in campo: l'ultimo tampone ha dato esito negativo. L'articolodal: l’annuncioproviene da Gossip e Tv.

Dopo 19 giorni Cristiano Ronaldo è definitivamente guarito, risultando negativo all’ultimo tampone per il Covid. Il fuoriclasse portoghese soltanto due giorni fa aveva sfogato la sua frustrazione sui ...Il portoghese dopo 19 giorni è risultato negativo al tampone per il Coronavirus e non è più sottoposto a isolamento domiciliare Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico ...