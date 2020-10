Crisanti allo Spallanzani? La trattativa ora sembra vacillare (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il virologo Andrea Crisanti starebbe trattando per spostarsi dall'Università di Padova allo Spallanzani di Roma. Ma il negoziato sembra vacillare a causa delle critiche dell'esperto ai test rapidi Dall'Università di Padova allo Spallanzani di Roma. Il virologo Andrea Crisanti, secondo quanto anticipato dall'Espresso, dovrebbe trasferirsi nell'ospedale romano, dopo la rottura con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Ma ora, sembra che la trattativa, data per conclusa dall'Espresso, si sia bloccata. Nessun commento, per il momento, è arrivato dal virologo. A volere Crisanti a Roma sarebbe stato l'assessore Alessio D'Amato, sostenuto dal presidente ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Bernasconi Il virologo Andreastarebbe trattando per spostarsi dall'Università di Padovadi Roma. Ma il negoziatoa causa delle critiche dell'esperto ai test rapidi Dall'Università di Padovadi Roma. Il virologo Andrea, secondo quanto anticipato dall'Espresso, dovrebbe trasferirsi nell'ospedale romano, dopo la rottura con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Ma ora,che la, data per conclusa dall'Espresso, si sia bloccata. Nessun commento, per il momento, è arrivato dal virologo. A volerea Roma sarebbe stato l'assessore Alessio D'Amato, sostenuto dal presidente ...

