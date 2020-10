Covid, Valle d’Aosta la regione più contagiata: coprifuoco dalle 21 alle 5 (Di venerdì 30 ottobre 2020) In Valle d’Aosta scatta il coprifuoco alle ore 21. La decisione del neo-presidente Lavevaz dopo il primato per pazienti positivi, decessi, ricoveri, terapie intensive. La Valle d’Aosta – la regione più “contagiata” d’Italia in base ai principali parametri (decessi, ricoveri, terapie intensive, contagiati) – ha disposto il coprifuoco per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha … L'articolo Covid, Valle d’Aosta la regione più contagiata: coprifuoco dalle 21 alle 5 è stato pubblicato prima sul sito ... Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ind’Aosta scatta ilore 21. La decisione del neo-presidente Lavevaz dopo il primato per pazienti positivi, decessi, ricoveri, terapie intensive. Lad’Aosta – lapiù “” d’Italia in base ai principali parametri (decessi, ricoveri, terapie intensive, contagiati) – ha disposto ilper contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha … L'articolod’Aosta lapiù215 è stato pubblicato prima sul sito ...

