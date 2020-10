Covid, un Presidente di Serie A positivo: è ricoverato a Milano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brutte notizie arrivano per quanto riguarda il mondo del calcio. Un Presidente di Serie A, infatti, è risultato positivo al Covid-19. E’ ora ricoverato presso l’Ospedale San Paolo di Milano… Questo articolo Covid, un Presidente di Serie A positivo: è ricoverato a Milano è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brutte notizie arrivano per quanto riguarda il mondo del calcio. UndiA, infatti, è risultatoal-19. E’ orapresso l’Ospedale San Paolo di… Questo articolo, undi: èè stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Presidente COVID-19, IL PRESIDENTE DE LUCA FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE - Primo Piano Regione Campania Maradona: "Messi-Barça, sapevo che sarebbe finita male. Covid? Mi fido di Putin"

Il Pibe de Oro in un'intervista al Clarin: "Leo non è stato trattato come meritava, pensavo sarebbe andato via. Ma lasciare un posto in cui hai tutto non è facile". La sua opinione sull'emergenza sani ...

Nelle Marche le scuole superiori in didattica a distanza al 100%. Acquaroli firma sabato l'ordinanza

2' di lettura 30/10/2020 - Le scuole superiori marchigiane adotteranno la didattica a distanza, per tutti gli alunni, a partire da martedì 3 novembre. Lo prevede una nuova ordinanza, che il Presidente ...

