Covid: tampone negativo per Cristiano Ronaldo è guarito dopo 19 giorni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il campione della Juventus torna disponibile per Pirlo, Cristiano Ronaldo è finalmente guarito dal coronavirus. LEGGI ANCHE: Covid, Gianni Rezza: il virus galoppa, percentuale di positivi supera il 10% Coronavirus in Italia: rapido e drammatico peggioramento, prossimi allo scenario 4 Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. "Cristiano Ronaldo ha effettuato … L'articolo Covid: tampone negativo per Cristiano Ronaldo è guarito dopo 19 giorni proviene da www.meteoweek.com.

