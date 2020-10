Covid | Tajani | governo ascolti le proposte del centrodestra

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA, 30 OTT - "In un momento di crisi sanitaria ed economica, le opposizioni devono essere parte delle scelte per la tutela della salute e per la salvezza dell'economia. Questo significa che il ...

"In un momento di crisi sanitaria ed economica, le opposizioni devono essere parte delle scelte per la tutela della salute e per la salvezza dell'economia. (ANSA) ...ROMA (ITALPRESS) - Non serve "un governo di unità nazionale", ma "una vera condivisione dei provvedimenti da prendere per salvare il Paese" che "finora non c'è mai stata". Lo dice Antonio Tajani, vice ...