Covid, Spagna "gemella" dell'Italia: ha più posti in rianimazione (per ora), ma paga anni di tagli alla sanità e la carenza di personale (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Spagna, che come la maggior parte dei Paesi europei è nel pieno della seconda ondata della pandemia, ha deciso di fronteggiare l'emergenza sanitaria con l'imposizione di un nuovo stato d'emergenza, che durerà fino al prossimo maggio. Ma nonostante il superamento del milione di contagi ufficiali e una media di 20mila casi al giorno, oggi il paese mantiene una percentuale di occupazione delle terapie intensive intorno al 21%, fortunatamente ancora al di sotto della soglia d'allerta, fissata al 30%. Su questo incide un dato fondamentale: secondo il Centro di coordinamento di Allerta ed Emergenza Sanitaria, la sanità spagnola è riuscita ad aumentare i posti letto in quei reparti passando dai 7mila in fase pre-pandemica agli oltre 8mila attuali, circa 18 per 100mila abitanti. La situazione è di ...

