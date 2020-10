Covid, scontri a Firenze: violenza e cariche della polizia – VIDEO (Di sabato 31 ottobre 2020) Proseguono le proteste in tutt’Italia dopo l’ultimo DPCM del Governo. Questa volta gli scontri sono avvenuti a Firenze, dove è degenerata una manifestazione non autorizzata Il Covid-19 continua ad attanagliare… Questo articolo Covid, scontri a Firenze: violenza e cariche della polizia – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 31 ottobre 2020) Proseguono le proteste in tutt’Italia dopo l’ultimo DPCM del Governo. Questa volta glisono avvenuti a, dove è degenerata una manifestazione non autorizzata Il-19 continua ad attanagliare… Questo articoloè stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Open_gol : Tensione in centro a Firenze: centinaia di persone protestano contro le misure del governo. Scontri con le forze de… - Agenzia_Italia : Chi lancia molotov potrebbe essere processato per uso di armi da guerra - SkyTG24 : Stretta anti-Covid, monta la rabbia: molotov a Milano, tensioni anche a Torino e a Napoli - IoSonoIlNoce : RT @Agenzia_Italia: Scontri in centro a Firenze alla manifestazione anti-Dpcm - LuciaLaVita1 : RT @Agenzia_Italia: Scontri in centro a Firenze alla manifestazione anti-Dpcm -