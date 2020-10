Covid, Ronaldo guarito dopo 19 giorni: tampone negativo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. 'Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico, tampone, per il Covid 19. L'esame ha dato esito negativo. Il ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cristianodal-19. Lo rende noto la Juventus. 'Cristianoha effettuato il controllo con test diagnostico,, per il19. L'esame ha dato esito. Il ...

