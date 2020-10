Covid, più malati che posti in terapia intensiva, chi mandarci? Il documento di Fnomceo-Siaarti (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – ‘È accaduto durante la prima fase della pandemia di Covid-19: nelle zone piu’ colpite, nonostante tutte le misure messe in atto e all’aumento dei posti disponibili, i medici, si sono trovati a dover scegliere quali pazienti ammettere in Terapia Intensiva. Rischia di succedere di nuovo. Né il medico ne’ la persona malata devono essere lasciati soli. Il medico con il peso delle sue scelte, la persona malata con la sua sofferenza. Occorre stabilire dei criteri, coerenti con i principi etici e con quelli professionali, che possano supportare il medico, qualora si trovi di fronte a scelte tragiche, dovute allo squilibrio tra necessità e risorse disponibili. E che possano garantire comunque al paziente i suoi diritti: dargli la certezza che non sarà abbandonato, ma sara’ preso in carico con gli strumenti possibili, appropriati e proporzionati’. È proprio questo il senso del Documento congiunto, elaborato dalla FNOMCeO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, e dalla SIAARTI, la Societa’ Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Un Documento frutto di un lungo lavoro condiviso, che e’ stato recepito ieri dal Comitato Centrale l’organo di governo della FNOMCeO.COME NASCE IL DOCUMENTO Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – ‘È accaduto durante la prima fase della pandemia di Covid-19: nelle zone piu’ colpite, nonostante tutte le misure messe in atto e all’aumento dei posti disponibili, i medici, si sono trovati a dover scegliere quali pazienti ammettere in Terapia Intensiva. Rischia di succedere di nuovo. Né il medico ne’ la persona malata devono essere lasciati soli. Il medico con il peso delle sue scelte, la persona malata con la sua sofferenza. Occorre stabilire dei criteri, coerenti con i principi etici e con quelli professionali, che possano supportare il medico, qualora si trovi di fronte a scelte tragiche, dovute allo squilibrio tra necessità e risorse disponibili. E che possano garantire comunque al paziente i suoi diritti: dargli la certezza che non sarà abbandonato, ma sara’ preso in carico con gli strumenti possibili, appropriati e proporzionati’. È proprio questo il senso del Documento congiunto, elaborato dalla FNOMCeO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, e dalla SIAARTI, la Societa’ Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva. Un Documento frutto di un lungo lavoro condiviso, che e’ stato recepito ieri dal Comitato Centrale l’organo di governo della FNOMCeO.COME NASCE IL DOCUMENTO

