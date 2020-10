Covid, per Mastella lockdown inevitabile: “Si tratta solo di capire come attuarlo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutilockdown inevitabile per Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento, attraverso facebook, ha voluto commentare gli ultimi dati sulla diffusione del Covid diffusi dal Ministero della Salute: “Io credo, ormai, che più passano le ore e più si prende consapevolezza che il lockdown non è più una categoria del sé ma del come. 31mila nuovi casi, i medici ospedalieri disperati, anche da noi, quasi tutte le regioni al collasso, anche il Veneto con i suoi tremila contagiati è in affanno, richiedono decisioni rapide e non pasticciate. La Francia, che era dietro di noi, ora ci ha anticipato. Le opzioni sono o quella già da noi sperimentata o quella transalpina, che lascia aperte le scuole, chiude il resto, ma tiene ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiper Clemente. Il sindaco di Benevento, attraverso facebook, ha voluto commentare gli ultimi dati sulla diffusione deldiffusi dal Ministero della Salute: “Io credo, ormai, che più passano le ore e più si prende consapevolezza che ilnon è più una categoria del sé ma del. 31mila nuovi casi, i medici ospedalieri disperati, anche da noi, quasi tutte le regioni al collasso, anche il Veneto con i suoi tremila contagiati è in affanno, richiedono decisioni rapide e non pasticciate. La Francia, che era dietro di noi, ora ci ha anticipato. Le opzioni sono o quella già da noi sperimentata o quella transalpina, che lascia aperte le scuole, chiude il resto, ma tiene ...

