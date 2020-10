Covid: oltre 31mila nuovi casi ma è record di tamponi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenza Covid, oltre 31mila nuovi positivi con 215mila tamponi, le vittime sono 199. Brusaferro: “Rt sopra l’1,7 e scenario 4 in undici regioni” “Oggi non ci sono buone notizie, siamo a circa 31mila casi e 199 decessi, 95 terapie intensive in più, con numero di tamponi 215mila. Fare più tamponi però non significa fare reale tracciamento… L'articolo Covid: oltre 31mila nuovi casi ma è record di tamponi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Emergenzapositivi con 215mila, le vittime sono 199. Brusaferro: “Rt sopra l’1,7 e scenario 4 in undici regioni” “Oggi non ci sono buone notizie, siamo a circae 199 decessi, 95 terapie intensive in più, con numero di215mila. Fare piùperò non significa fare reale tracciamento… L'articoloma èdiCorriere Nazionale.

Oltre 500 lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza a Napoli per chiedere aiuti e sostegni economici nella grave pandemia da Coronavirus che sta vivendo il paese.

"Lo scorso 19 ottobre - si legge in una nota - sono stati oltre 18.000 gli articoli ... che si amplifica nelle situazioni di emergenza come quella legata alla pandemia da Covid-19 e che diventa ...

Oltre 500 lavoratori dello spettacolo sono scesi in piazza a Napoli per chiedere aiuti e sostegni economici nella grave pandemia da Coronavirus che sta vivendo il paese.