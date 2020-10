Covid, Ognissanti, ordinanza della Regione: no celebrazioni visita ai cimiteri in sicurezza (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Aquila - Anche le celebrazione per la ricorrenza di Ognissanti subiscono restrizioni per effetto della pandemia, in Abruzzo la Giunta regionale ha emesso n'ordinanza nella quale specifica i divieti e le regole per le visite ai cimiteri, dove dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: - l’accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni individuo) e previo utilizzo di mascherine; è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto; - sono sospese le cerimonie religiose. I Comuni, anche attivando, "ove disponibili", volontari della Protezione civile regionale, devono assicurare il rispetto delle disposizioni e prevedere, "ove valutato opportuno e attuabile", un servizio di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Aquila - Anche le celebrazione per la ricorrenza disubiscono restrizioni per effettopandemia, in Abruzzo la Giunta regionale ha emesso n'nella quale specifica i divieti e le regole per le visite ai, dove dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: - l’accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale (almeno un metro tra ogni individuo) e previo utilizzo di mascherine; è vietata qualsiasi forma di assembramento, anche nelle immediate vicinanze di detti luoghi di culto; - sono sospese le cerimonie religiose. I Comuni, anche attivando, "ove disponibili", volontariProtezione civile regionale, devono assicurare il rispetto delle disposizioni e prevedere, "ove valutato opportuno e attuabile", un servizio di ...

