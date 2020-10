Covid: nuovo record di casi in Russia, 18.283 in 24 ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in Russia, dove nel corso delle ultime 24 ore sono stati accertati 18.283 nuovi contagi: il numero più alto finora registrato dall’inizio dell’epidemia. Clicca qui e poi premi la stellina (Segui) per ricevere tantissime novità gratis da MeteoWeek Secondo il centro operativo nazionale anti-coronavirus, i contagi accertati in Russia sono in tutto 1.599.976. Nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Continuano ad aumentare idi-19 in, dove nel corso delle ultime 24 ore sono stati accertati 18.283 nuovi contagi: il numero più alto finora registrato dall’inizio dell’epidemia. Clicca qui e poi premi la stellina (Segui) per ricevere tantissime novità gratis da MeteoWeek Secondo il centro operativo nazionale anti-coronavirus, i contagi accertati insono in tutto 1.599.976. Nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - repubblica : La scelta di Macron: 'Nuovo lockdown in tutto il Paese fino al 1° dicembre' - LegaSalvini : IL SOSPETTO SU BONAFEDE, #SALVINI E #BONGIORNO ALL'ATTACCO: NON SI AZZARDI A FARE UN NUOVO SVUOTACARCERI - linosegna : RT @ubernograzie: Emergenza Covid, Roma: taxi e NCC scioperano contro il nuovo DPCM - Il Corriere della Città #taxi #Abusivi #NoUber https:… - Virus1979C : Nuovo record di casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 18.681, stando ai… -

