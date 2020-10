Covid, nuovo picco di casi in Italia: 31.084 in 24 ore, altri 199 morti | Rezza: 'Il virus galoppa' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono 31.084 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, giovedì erano 26.831,. E' la cifra più alta da inizio pandemia. nuovo record di tamponi effettuati, pari a 215.085. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono 31.084 idi coronaregistrati innelle ultime 24 ore, giovedì erano 26.831,. E' la cifra più alta da inizio pandemia.record di tamponi effettuati, pari a 215.085. Il ...

RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - MediasetTgcom24 : Covid, nuovo picco di casi in Italia: 31.084 in 24 ore, altri 199 morti #covid - repubblica : La scelta di Macron: 'Nuovo lockdown in tutto il Paese fino al 1° dicembre' - Ste_Gualdoni : RT @RegLombardia: #LNews Sono 1.567 i guariti e 8.960 i positivi, con un nuovo record di tamponi effettuati (46.892), per una percentuale… - Arimyfav1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo picco di casi in Italia: 31.084 in 24 ore, altri 199 morti #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo picco di casi in Italia: 31.084 in 24 ore, altri 199 morti TGCOM Coronavirus, Greta Thunberg sospende le proteste e va online

Roma, 30 ottobre 2020 - Il Coronavirus crea problemi anche agli ambientalisti. L'attivista pro-clima Greta Thunberg ha annunciato oggi che interromperà le sue proteste davanti al parlamento svedese a ...

Visco (Bankitalia): “Rischio concreto di un circolo vizioso tra aumento del risparmio e calo dei consumi che può frenare la ripresa”

Dopo il forte rimbalzo del terzo trimestre, il rischio “concreto” nell’ultimo scorcio dell’anno è che a causa della forte incertezza legata alla seconda ondata di Covid si inneschi un “circolo vizioso ...

Roma, 30 ottobre 2020 - Il Coronavirus crea problemi anche agli ambientalisti. L'attivista pro-clima Greta Thunberg ha annunciato oggi che interromperà le sue proteste davanti al parlamento svedese a ...Dopo il forte rimbalzo del terzo trimestre, il rischio “concreto” nell’ultimo scorcio dell’anno è che a causa della forte incertezza legata alla seconda ondata di Covid si inneschi un “circolo vizioso ...