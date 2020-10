Covid | neonato positivo trasferito in pediatria d’urgenza a Trieste

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Undi un mese e mezzo è risultatoal coronavirus. E’ stato ricoverato due giorni fa all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo didopo un trasferimento dal reparto didell’ospedale di Tolmezzo, in provincia di Udine. Undi un mese e mezzo è stato ricoverato all’interno dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di: … L'articoloind’urgenza aproviene da www.meteoweek.com.

Il Gazzettino

