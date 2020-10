Covid, negli Stati Uniti è piena crisi: 91mila contagi in un giorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stando ai dati aggiornati della Johns Hopkins University negli Usa il coronavirus ha fatto registrare oltre 91mila contagi in 24 ore. Coronavirus, nuovo record negli Usa: oltre 91mila casi in 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stando ai dati aggiornati della Johns Hopkins UniversityUsa il coronavirus ha fatto registrare oltrein 24 ore. Coronavirus, nuovo recordUsa: oltrecasi in 24 ore su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : In Cina i casi sono in risalita. Negli Usa più di 73mila in 24 ore #Covid-19 #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, negli Usa 83.757 casi in 24 ore: nuovo picco da inizio pandemia #Covid - carlosibilia : Queste immagini si commentano da sole. Ci sono i macchinari per le terapie intensive e sono ammassati negli scantin… - LuigiCornaglia : Covid #Liguria nelle ultime 24 ore 1.018 nuovi casi su 2.882 persone testate, 35,3% percentuale di positivi!… - frafree86 : Coronavirus, nuovo record negli Usa: oltre 91mila casi in 24 ore -