Covid mondo, Austria verso nuovo lockdown. Francia: quasi 50mila nuovi casi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio dei casi di coronavirus nel mondo ha superato oggi quota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio deidi coronavirus nelha superato oggi quota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins ...

Mov5Stelle : Stop ai licenziamenti fino al 21 marzo. Lo ha deciso @GiuseppeConteIT, al termine di un incontro con i sindacati.… - repubblica : La scelta di Macron: 'Nuovo lockdown in tutto il Paese fino al 1° dicembre' - SkyTG24 : Covid, la Francia torna in lockdown: poca gente in giro a Parigi. FOTO - GianniSea : RT @Mov5Stelle: Stop ai licenziamenti fino al 21 marzo. Lo ha deciso @GiuseppeConteIT, al termine di un incontro con i sindacati. “Un mess… - kiara86769608 : RT @Mov5Stelle: Stop ai licenziamenti fino al 21 marzo. Lo ha deciso @GiuseppeConteIT, al termine di un incontro con i sindacati. “Un mess… -