Covid, Moderna pronta al lancio globale del vaccino (Di venerdì 30 ottobre 2020) Moderna, azienda statunitense di biotecnologie, è pronta a lanciare su scala globale il suo vaccino contro il Coronavirus e si sarebbe già assicurata 1,1 miliardi di dollari di depositi dai governi interessati all'antidoto denominato mRna-1273. A rivelarlo, secondo quanto riporta Agi, è la stessa società nei conti trimestrali, precisando di voler vendere il vaccino ad un costo "inferiore al valore di mercato". L'azienda ha avviato colloqui con l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) per stabilire un prezzo che sia uniforme a livello mondiale. "Ci stiamo attivamente preparando per il lancio del mRna-1273 e abbiamo firmato una serie di accordi di fornitura con alcuni governi nel mondo", dichiara in una ...

