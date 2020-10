Covid, medici e infermieri in crisi è di nuovo boom di contagi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono oltre 5mila i medici e gli infermieri che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi due mesi. Prosegue l’attività del Governo e degli enti regionali per trovare nuovi volontari per il rimpiazzo. Torna il pericolo legato alle condizioni di chi opera negli ospedali di tutta Italia. Sia i medici che gli infermieri, infatti, rientrano nuovamente … L'articolo Covid, medici e infermieri in crisi è di nuovo boom di contagi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono oltre 5mila ie gliche hanno contratto il-19 negli ultimi due mesi. Prosegue l’attività del Governo e degli enti regionali per trovare nuovi volontari per il rimpiazzo. Torna il pericolo legato alle condizioni di chi opera negli ospedali di tutta Italia. Sia iche gli, infatti, rientrano nuovamente … L'articoloinè didiproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Primario del Sacco: «Ospedali di Milano al collasso, avanti così la gente morirà sulle ambulanze» - Agenzia_Ansa : #covid 'Da lunedì saranno monitorati 300mila italiani con 200mila #tamponi e 100mila test antigenici. I medici di b… - RobertoBurioni : Un'ottima notizia in una brutta giornata. Pur senza una cura risolutiva la mortalità per COVID-19 degli ultrasessa… - anates_it : @VeraBency @Terra2itter Io l'avevo trovato sul sito dell'AGI. - solops : Regione Piemonte: sono già 545 i medici disponibili a prestare assistenza per l’emergenza Covid -