Covid | Marche | da 3 novembre didattica a distanza 100%

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ANCONA, 30 OTT - Le scuole superiori marchigiane adotteranno la, per tutti gli alunni, da martedì 3. Lo prevede una nuova ordinanza, che il Presidente Francesco Acquaroli ...

2' di lettura 30/10/2020 - Le scuole superiori marchigiane adotteranno la didattica a distanza, per tutti gli alunni, a partire da martedì 3 novembre. Lo prevede una nuova ordinanza, che il Presidente ...Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, proseguiranno le lezioni da remoto , didattica digitale integrata, al 100 per cento, con la possibilità di svolgere, in pre ...