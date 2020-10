Covid, l’urlo silenzioso: non rubate l’anima a noi italiani, non condannateci alla solitudine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna spocchia, nessun negazionismo o positivismo personale sul Covid (termini che non hanno molto senso, in verità). Ma piuttosto assoluta mancanza di interlocutori attendibili e coerenti tra loro a livello sanitario, politico e, soprattutto, mediatico. Noi sappiamo di non sapere ma avremmo voluto provare a ragionare e imparare o addirittura condividere o dissentire. Poco sappiamo di economia, nulla di medicina. E allora ci immettiamo sommessamente su un argomento che, forse, ci è più congeniale. Cioè quello delle cose che vanno al di là del materiale. Parliamo di cose obsolete come spirito, anima o addirittura etica generale. Per farlo, ci vogliamo collocare dalla parte sbagliata ( «ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati», scriveva Bertold ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nessuna spocchia, nessun negazionismo o positivismo personale sul(termini che non hanno molto senso, in verità). Ma piuttosto assoluta mancanza di interlocutori attendibili e coerenti tra loro a livello sanitario, politico e, soprattutto, mediatico. Noi sappiamo di non sapere ma avremmo voluto provare a ragionare e imparare o addirittura condividere o dissentire. Poco sappiamo di economia, nulla di medicina. E allora ci immettiamo sommessamente su un argomento che, forse, ci è più congeniale. Cioè quello delle cose che vanno al di là del materiale. Parliamo di cose obsolete come spirito, anima o addirittura etica generale. Per farlo, ci vogliamo collocare dparte sbagliata ( «ci sedemmo dparte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati», scriveva Bertold ...

SecolodItalia1 : Covid, l’urlo silenzioso: non rubate l’anima a noi italiani, non condannateci alla solitudine… - Rietilife : La protesta di Rieti: 'No al Dpcm anti-covid, ci penalizza', l'urlo di ristoratori, locali e... | FOTO - VIDEO -… - ConfcommercioAN : RT @raffaelevitali: L'urlo silenzioso dei ristoratori: 'Siamo a terra moralmente e fisicamente. Non ci arrendiamo: siamo alleati contro il… - marcesanguineti : RT @fam_cristiana: #lockdown L'urlo di dolore dell'imprenditore PaoloPolli contro il #Dpcm di #Conte : 'Siamo alla fame' - IlFlaco : In sta squadra poi non c'è mezzo giocatore carismatico che magari adesso caccia un urlo a tutti e suona la carica.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’urlo Focolai Covid a scuola: ecco le «indicazioni operative» dell'Iss La Gazzetta del Mezzogiorno