Covid Lombardia, bollettino di oggi 30 ottobre: 8.960 nuovi casi e 48 morti (Di venerdì 30 ottobre 2020) il di oggi 30 ottobre 2020. Con 8.960 nuovi casi di coronavirus, la è la regione più colpita d'Italia , ieri erano 7.558,. Si registrano inoltre 48 decessi, che portano il totale a 17.462. Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) il di302020. Con 8.960di coronavirus, la è la regione più colpita d'Italia , ieri erano 7.558,. Si registrano inoltre 48 decessi, che portano il totale a 17.462.

AntoVitiello : Campagna anti-#Covid della Regione Lombardia con #Ibrahimovic: 'Il virus mi ha sfidato, e ho vinto. Ma tu non sei Z… - Corriere : L’appello di Ibra: «Non siete Zlatan, non sfidate il virus. Rispettate le regole sempre» - RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - ArmandoTerminio : RT @ASampierdarena: 'Ad Astra' Diagnosi di oggi su casi testati (dati PC). #COVID Lombardia 8960 (+1621) /27579??32.49% Campania 3186 (+8… - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Coronavirus #Lombardia #30ottobre Casi Positivi +8960 (186825 +5.04%) Deceduti +48 (17462 +0.28%) Guariti +1567 (94134… -