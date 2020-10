Covid Lombardia, 8.960 nuovi casi e 48 morti. Lunedì si decide se chiudere (Di venerdì 30 ottobre 2020) il di oggi 30 ottobre 2020. Con 8.960 nuovi casi di coronavirus, la è la regione più colpita d'Italia , ieri erano 7.558,. Si registrano inoltre 48 decessi, che portano il totale a 17.462. Lunedì si ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) il di oggi 30 ottobre 2020. Con 8.960di coronavirus, la è la regione più colpita d'Italia , ieri erano 7.558,. Si registrano inoltre 48 decessi, che portano il totale a 17.462. Lunedì si ...

