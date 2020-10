Covid, l'infettivologo Cauda: «Il picco? Fase ancora ascendente, i prossimi giorni saranno decisivi» (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Ci vogliono scelte consapevoli e coerenti sia da parte dei cittadini che da parte delle autorità», dice Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive all'Università... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Ci vogliono scelte consapevoli e coerenti sia da parte dei cittadini che da parte delle autorità», dice Roberto, ordinario di Malattie infettive all'Università...

Covid, l'infettivologo Cauda: «Il picco? Fase ancora ascendente, i prossimi giorni saranno decisivi»

Quali sono le soglie? «Avere un'occupazione di pazienti Covid-19 ricoverati superiore al 40% negli ospedali e del 30% nelle terapie intensive porta a un sovraccarico del sistema sanitario. Anche ...

