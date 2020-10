Covid, l'indice Rt in Italia sale a 1,7 'Si passa dallo scenario 3 al 4' Rischio elevato in 11 Regioni (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici in Italia è pari a 1,70, periodo 08 - 21 ottobre 2020,. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici inè pari a 1,70, periodo 08 - 21 ottobre 2020,. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle/PA ...

you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 64 su 100, lo stesso livello del 10 marzo scorso… - you_trend : ?? #Coronavirus: cresce ancora l'indice di gravità elaborato da YouTrend, che oggi tocca quota 64 su 100. Ieri era a… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: 'L'indice Rt in Italia sale a 1,7, cinque Regioni sono già in scenario 4' #Coronavirusitalia… - PupiaTv : Covid, indice Rt in Italia sale a 1,7. Iss: 'Cinque Regioni sono già in scenario 4' - - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Covid, Brusaferro (Iss): indice Rt sale a 1.7, Italia verso lo scenario 4. Diretta -