Covid Liguria, mille nuovi positivi. Aumentano i ricoveri (Di venerdì 30 ottobre 2020) La La situazione dell'epidemia di Covid-19 in Liguria rimane ad alta tensione con 999 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 6.234 tamponi. I contagi da coronavirus sono fuori controllo a ... Leggi su lanazione (Di venerdì 30 ottobre 2020) La La situazione dell'epidemia di-19 inrimane ad alta tensione con 999nelle ultime 24 ore a fronte di 6.234 tamponi. I contagi da coronavirus sono fuori controllo a ...

rtl1025 : ?? Vietate le passeggiate 'senza giustificato motivo' in tutta la #Liguria per tre sere a partire da domani dalle 21… - Agenzia_Ansa : A #Genova entrerà in vigore questa sera, la nuova #ordinanza anti-contagi del sindaco Marco #Bucci che impone dal… - 539th : Altri 7 decessi in Liguria: tutti in ASL3. Stanno morendo per COVID 12 genovese al giorno ogni milione di abitanti.… - fontanabuona : Covid, i dati aggiornati: 1.000 ospedalizzati in Liguria - lucainge_tweet : Covid, i dati aggiornati: 1.000 ospedalizzati in Liguria -