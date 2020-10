Covid, Lega all’attacco di De Luca: “Solito show, tutti colpevoli tranne lui” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Solito show di De Luca per quelli che sono diventati dei veri e propri black friday“. Così in una nota stampa Gianpiero Zinzi, capogruppo per la Lega in Consiglio Regionale. Prosegue l’esponente salviniano: “Il presidente a ruota libera nella sua diretta social scarica la colpa dei contagi sul mondo intero. Prima attacca il ministro Azzolina, del suo governo amico, poi spara a zero sulle scuole dell’infanzia, attacca duramente i cittadini esasperati di Arzano e, infine, lancia ancora le solite promesse sui posti letto. Basta, sono anni che gli sentiamo dire che va tutto bene, che aprirà gli ospedali, che nel frattempo sono chiusi o inagibili. Ormai è diventata la caricatura del personaggio di Crozza. Basta, per governare in piena emergenza serve ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Solitodi Deper quelli che sono diventati dei veri e propri black friday“. Così in una nota stampa Gianpiero Zinzi, capogruppo per lain Consiglio Regionale. Prosegue l’esponente salviniano: “Il presidente a ruota libera nella sua diretta social scarica la colpa dei contagi sul mondo intero. Prima attacca il ministro Azzolina, del suo governo amico, poi spara a zero sulle scuole dell’infanzia, attacca duramente i cittadini esasperati di Arzano e, infine, lancia ancora le solite promesse sui posti letto. Basta, sono anni che gli sentiamo dire che va tutto bene, che aprirà gli ospedali, che nel frattempo sono chiusi o inagibili. Ormai è diventata la caricatura del personaggio di Crozza. Basta, per governare in piena emergenza serve ...

ROMA – ‘È accaduto durante la prima fase della pandemia di Covid-19: nelle zone piu’ colpite, nonostante tutte le misure messe in atto e all’aumento dei posti disponibili, i medici, si sono trovati a ...

