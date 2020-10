Covid, Italia verso lo scenario 4 (quello più grave): cosa vuol dire? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il dilagare dei contagi in Italia e lo stress sul sistema sanitario proiettano il Paese verso lo scenario 4: l’ultimo ed il più grave previsto dall’Iss. In vista “misure di contenimento molto aggresive”. Tutto dipenderà dall’indice di trasmissibilità Rt, che in cinque regioni ha già superato il valore di 1,5. Peggiorano sempre più i numeri … L'articolo Covid, Italia verso lo scenario 4 (quello più grave): cosa vuol dire? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il dilagare dei contagi ine lo stress sul sistema sanitario proiettano il Paeselo4: l’ultimo ed il pi&uprevisto dall’Iss. In vista “misure di contenimento molto aggresive”. Tutto dipender&a; dall’indice di trasmissibilit&a; Rt, che in cinque regioni ha gi&a; superato il valore di 1,5. Peggiorano sempre pi&u; i numeri … L'articololo4 (pi&u):? proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Covid, la lettera di 10 studiosi: 'Serve operazione verità sugli errori dell'Italia per evitare terza ondata' [aggi… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - ItaliaViva : Conte impari ad ascoltare e l’Italia batterà il Covid. Parla @TeresaBellanova - GibelliTiziana : RT @FrancoDalMas8: Nelle piazze la protesta di imprenditori e lavoratori colpiti da crisi causata da #covid e da inefficacia e insufficienz… - Federic94876253 : Al mondo succedono molte cose e voi parlate di Covid dallamattina alla sera la notizia di cui sopra non l’avete dat… -