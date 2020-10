Covid Italia: le cinque regioni che rischiano il lockdown prima di tutte (Di venerdì 30 ottobre 2020) Almeno cinque regioni vedono i numeri correre ed aumentare, per questo potrebbero essere chiuse in poco tempo. Fonte foto: (Web)Il semi-lockdown è già in atto in Italia, mentre chiude la Francia di Macron ed a breve lo farà anche la Germania. Ma i dati Italiani sul Covid-19 preoccupano molto e ci sono alcune regioni che rischiano di dover chiudere. Sono cinque su tutte, e se di Campania e Lombardia possiamo dire che c’era da aspettarselo, preoccupate anche altre tre regioni, che sono: Lazio, Liguria, Valle d’Aosta. L’indice di contagiosità, ha già superato quota 1.5 per loro. Leggi anche >>> Coronavirus, la preoccupazione di ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Almenovedono i numeri correre ed aumentare, per questo potrebbero essere chiuse in poco tempo. Fonte foto: (Web)Il semi-è già in atto in, mentre chiude la Francia di Macron ed a breve lo farà anche la Germania. Ma i datini sul-19 preoccupano molto e ci sono alcunechedi dover chiudere. Sonosu, e se di Campania e Lombardia possiamo dire che c’era da aspettarselo, preoccupate anche altre tre, che sono: Lazio, Liguria, Valle d’Aosta. L’indice di contagiosità, ha già superato quota 1.5 per loro. Leggi anche >>> Coronavirus, la preoccupazione di ...

