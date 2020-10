Covid in Campania, nuova ordinanza di De Luca: da lunedì stop anche alle materne (Di venerdì 30 ottobre 2020) Solo ieri la Campania aveva registrato un nuovo record di positivi, comunicato attraverso il consueto bollettino giornaliero da parte dell’Unità di Crisi, per un totale di 3.103 nuovi casi. Un vero e proprio boom senza precedenti. Tuttavia, lo stupore che aveva suscitato la notizia ha avuto vita breve, dato che oggi, a meno di un … L'articolo Covid in Campania, nuova ordinanza di De Luca: da lunedì stop anche alle materne Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Solo ieri laaveva registrato un nuovo record di positivi, comunicato attraverso il consueto bollettino giornaliero da parte dell’Unità di Crisi, per un totale di 3.103 nuovi casi. Un vero e proprio boom senza precedenti. Tuttavia, lo stupore che aveva suscitato la notizia ha avuto vita breve, dato che oggi, a meno di un … L'articoloindi De: da lunedì

Con profondo dolore e sgomento apprendiamo la scomparsa dell'amico e collega Rosario Mazzitelli avvenuta oggi all'ospedale Cotugno di Napoli a seguito di complicazioni legate al Covid. Rosario, giorna ...

Coronavirus in Campania, altri 3186 positivi. De Luca: “Governo perde tempo”

Oggi la Campania ha registrato 3186 persone positive al Covid su 18650 tamponi (percentuale del 17%). E’ il nuovo triste primato che supera di poco i numeri di ieri (sono stati 3103). Lo ha reso noto ...

