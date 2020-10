Covid, in Belgio la peggiore situazione europea: 15mila casi al giorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) . La percentuale per popolazione è la più alta del Vecchio Continente Il Belgio ha superato la Repubblica Ceca come paese europeo con la più alta incidenza di infezioni da coronavirus. Nelle ultime due settimane, il paese fiammingo ha registrato oltre 1.390 casi di Covid … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) . La percentuale per popolazione è la più alta del Vecchio Continente Ilha superato la Repubblica Ceca come paese europeo con la più alta incidenza di infezioni da coronavirus. Nelle ultime due settimane, il paese fiammingo ha registrato oltre 1.390di… L'articolo proviene da Inews.it.

