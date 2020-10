Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Secondo le ultime informazioni trapelate sarebbero circa 9mila i nuovi contagi da coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Coronavirus in Lombardia, oltre 9mila casi nelle ultime 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Secondo le ultime informazioni trapelate sarebbero circa 9mila i nuovi contagi da coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Coronavirus in, oltre 9mila casi nelle ultime 24 ore su Notizie.it.

RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - repubblica : La scelta di Macron: 'Nuovo lockdown in tutto il Paese fino al 1° dicembre' - LegaSalvini : IL SOSPETTO SU BONAFEDE, #SALVINI E #BONGIORNO ALL'ATTACCO: NON SI AZZARDI A FARE UN NUOVO SVUOTACARCERI - AsugiFVG : ASUGI ha attivato un nuovo servizio telefonico a favore della popolazione giuliano-isontina per dare informazioni d… - cdghietta : RT @RaiNews: Diminuzione influenzata dal calo delle denunce registrate tra marzo e settembre, a causa soprattutto dello stop forzato tra ma… -