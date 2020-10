Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato il nuovo dato sui contagi nel territorio regionale, che ammontano a 3.186 positivi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 3.186 nuovi casi in 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidenteVincenzo De Luca ha annunciato ildato sui contagi nel territorio regionale, che ammontano a 3.186 positivi. Coronavirus, il bilancio in: 3.186 nuovi casi in 24 ore su Notizie.it.

fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - repubblica : La scelta di Macron: 'Nuovo lockdown in tutto il Paese fino al 1° dicembre' - AnnaLu68097816 : RT @mariomerlo72: Oggi sono tornato nel nostro stabilimento di Anagni dove tante colleghe e tanti colleghi sono al lavoro per il nuovo vacc… - LavaClaudio : RT @mariomerlo72: Oggi sono tornato nel nostro stabilimento di Anagni dove tante colleghe e tanti colleghi sono al lavoro per il nuovo vacc… -