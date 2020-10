Covid, “gli anticorpi dei sopravvissuti durano per diversi mesi”. Lo studio Usa su oltre 30mila pazienti che ribalta le ultime ricerche (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il virus Sars-CoV-2 lascia nel nostro sistema immunitario un segno più forte e duraturo del previsto. Infatti, la maggior parte dei malati che hanno avuto una forma lieve o moderata di Covid-19 mantiene per almeno cinque mesi una forte risposta degli anticorpi capaci di neutralizzare il virus. Sono le conclusioni confortanti di uno studio condotto dalla Icahn School of Medicine del Mount Sinai a New York, città duramente colpita dall’epidemia. I risultati, pubblicati sulla rivista Science, suggeriscono che le probabilità di reinfezione sono molto basse e, nel caso in cui si verifichi, l’infezione sarebbe molto indebolita. Si tratta di una buonissima notizia, che arriva dopo la pubblicazione di uno studio britannico, su meno di 100 pazienti, che invece aveva rivelato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il virus Sars-CoV-2 lascia nel nostro sistema immunitario un segno più forte e duraturo del previsto. Infatti, la maggior parte dei malati che hanno avuto una forma lieve o moderata di-19 mantiene per almeno cinque mesi una forte risposta deglicapaci di neutralizzare il virus. Sono le conclusioni confortanti di unocondotto dalla Icahn School of Medicine del Mount Sinai a New York, città duramente colpita dall’epidemia. I risultati, pubblicati sulla rivista Science, suggeriscono che le probabilità di reinfezione sono molto basse e, nel caso in cui si verifichi, l’infezione sarebbe molto indebolita. Si tratta di una buonissima notizia, che arriva dopo la pubblicazione di unobritannico, su meno di 100, che invece aveva rivelato una ...

