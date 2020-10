Covid: Francia si riavvicina ai 50.000 casi in 24 ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Francia si riavvicina ai 50.000 casi giornalieri di positività al Covid-19, come alla fine della scorsa settimana. Secondo le cifre di Santé Publique, i casi positivi da ieri sono stati 49.215., contro i 47.637 di ieri. LEGGI ANCHE: Bollettino Covid Italia 30 ottobre Brusaferro: l’obiettivo è piegare la curva dei contagi Il tasso di positività è ormai arrivato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lasiai 50.000giornalieri di positività al-19, come alla fine della scorsa settimana. Secondo le cifre di Santé Publique, ipositivi da ieri sono stati 49.215., contro i 47.637 di ieri. LEGGI ANCHE: BollettinoItalia 30 ottobre Brusaferro: l’obiettivo è piegare la curva dei contagi Il tasso di positività è ormai arrivato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Covid, la Francia torna in lockdown: poca gente in giro a Parigi. FOTO Sky Tg24 Il Belgio torna in lockdown: “Sono misure pesanti, è l’ultima chance”

che ricordano quelle imposte mercoledì da Emmanuel Macron in Francia, il governo ha aggiunto: “Vogliamo evitare di trovarci in una situazione in cui i medici dovranno scegliere tra chi vive e chi ...

Covid mondo, Austria verso nuovo lockdown. Francia: quasi 50mila nuovi casi

Cronaca - Parigi, è fuga prima della quarantena. In Spagna record di casi: chiuse 10mila classi. Boom contagi in Usa. Trump: "Non chiuderemo". La Germania: tutta Italia, tranne la Calabria, è zona ...

