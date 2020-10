Covid | Cetara in lockdown | il sindaco chiude negozi e scuole dell’infanzia

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020)nel comune di, in costiera amalfitana. Ildel piccolo centro in provincia di Salerno ha deciso di correre ai riparri e di imporre la chiusura generalizzata di tutti ialle ore 14. Sospese anche le attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia.(Salerno), arriva ilsu disposizione del… L'articoloin: ildell’infanzia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.