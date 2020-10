Covid Campania, De Luca chiude anche le scuole materne e nidi: da lunedì stop fino al 14 novembre. Diretta (Di venerdì 30 ottobre 2020) scuole chiuse per virus. Nuova stretta del governatore Vincenzo De Luca in Campania: da lunedì stop anche alle scuole dell'infanzia, vale a dire materne e nidi. Lo prevede... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 ottobre 2020)chiuse per virus. Nuova stretta del governatore Vincenzo Dein: da lunedìalledell'infanzia, vale a dire. Lo prevede...

E’ quanto prevede l’ordinanza numero 86, firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione, a decorrere da oggi e fino al 14 novembre. Il provvedimento prevede ...

Covid, in Campania scuole dell'infanzia chiuse dal 2 al 14 novembre

Confermata anche la chiusura delle scuole primarie e secondarie e delle università sempre fino al 14 novembre. Lo dispone un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...

