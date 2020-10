Covid Campania | da lunedì chiudono anche nidi e asili “Chiamata alle armi” per gli anestesisti in pensione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) È come un fronte. E in guerra la chiamataarmi è normale. E in, dove il coronavirus si sta espandendo stressando il sistema sanitario, è necessaria “una chiamataarmi”. I soldati in questione sono i medici. “Ho inviato una lettera a Silvestro Scotti dell’ordine dei medici di Napoli per avere l’elenco degliin. Li chiamerò uno a uno, siamo in guerra e nessuno – dice Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 all’esterno dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, nosocomio dedicato solo al19 – si può sottrarre. Li chiamerò io personalmente e gli chiederò se possono tornare in servizio, servono ...