Covid, c'è il nuovo record: 31mila contagi e 199 morti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Martina Piumatti Venerdì 30 ottobre sono 31.084 i nuovi casi su 215.085 tamponi effettuati. Sale invece il tasso di positività Salgono i nuovi contagi anche nel bollettino di venerdì 30 ottobre. Secondo i dati diramati dal ministero della Salute i nuovi positivi raggiungono il record. In calo rispetto a ieri i morti, 199 contro i 217 di giovedì 29 ottobre. Stabile il numero di tamponi effettuati (201 mila). In ascesa il tasso di positività dato dal rapporto dei positivi sul numero di test somministrati. EMILIA ROMAGNA In Emilia Romagna si sono registrati, rispetto a ieri, 1.763 nuovi positivi al coronavirus, di cui 929 asintomatici, su 17.577 tamponi fatti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi seguiti è oggi del 10%. Nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Martina Piumatti Venerdì 30 ottobre sono 31.084 i nuovi casi su 215.085 tamponi effettuati. Sale invece il tasso di positività Salgono i nuovianche nel bollettino di venerdì 30 ottobre. Secondo i dati diramati dal ministero della Salute i nuovi positivi raggiungono il. In calo rispetto a ieri i, 199 contro i 217 di giovedì 29 ottobre. Stabile il numero di tamponi effettuati (201 mila). In ascesa il tasso di positività dato dal rapporto dei positivi sul numero di test somministrati. EMILIA ROMAGNA In Emilia Romagna si sono registrati, rispetto a ieri, 1.763 nuovi positivi al coronavirus, di cui 929 asintomatici, su 17.577 tamponi fatti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi seguiti; oggi del 10%. Nelle ultime 24 ore sono stati ...

