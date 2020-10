Covid, Brusaferro lancia l’allarme: “Verso lo scenario 4 della pandemia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità parla chiaramente: “La situazione è grave, verso lo scenario 4 della pandemia” Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha annunciato un Rt nazionale che “viaggia intorno a 1.7“. Se i contagi che si registreranno nei prossimi giorni non saranno diminuiti, la condizione in cui verserà l’Italia sarà gravissima. … L'articolo Covid, Brusaferro lancia l’allarme: “Verso lo scenario 4 della pandemia” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità parla chiaramente: “La situazione è grave, verso lopandemia” Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha annunciato un Rt nazionale che “viaggia intorno a 1.7“. Se i contagi che si registreranno nei prossimi giorni non saranno diminuiti, la condizione in cui verserà l’Italia sarà gravissima. … L'articolol’allarme: “Verso lopandemia” proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, #Brusaferro: ' L'età media dei contagiati è 40 anni ' 'L'epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'It… - infoitinterno : Covid, Brusaferro (Iss): '5 Regioni in scenario 4, situazione nazionale grave'. Locatelli (Css): 'Due settimane per… - Affaritaliani : Covid, Brusaferro: “Siamo in fase 3 avanzata. Ulteriori misure restrittive se necessario” - GraziaAmelia : RT @ManLanTuit: #Covid19, #Brusaferro (#Iss): “5 #Regioni già in scenario di 'tipo 4'. Situazione nazionale grave”. #Locatelli (Css): “Due… - ManLanTuit : #Covid19, #Brusaferro (#Iss): “5 #Regioni già in scenario di 'tipo 4'. Situazione nazionale grave”. #Locatelli (Css… -