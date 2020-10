Covid, avvocatessa chiede il rinvio dell’udienza per proteggere la figlia down. No dei giudici (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un’avvocatessa veneta ha presentato al tribunale di Milano un’istanza di legittimo impedimento chiedendo il rinvio di un’udienza fissata per il prossimo 4 novembre per proteggere la figlia con sindrome di down dal rischio Covid-19. Rischio particolarmente elevato, visto il numero di casi nel capoluogo lombardo e il pericolo che la sindrome stessa comporta. Ma per i giudici del tribunale la richiesta non può essere accettata. Covid, il no del tribunale di Milano «Non si ravvisa allo stato né viene prospettato un impedimento giuridicamente accettabile. Si rigetta l’istanza di rinvio tenuto conto del prolungarsi per lungo tempo del procedimento in questione», sono le parole ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un’veneta ha presentato al tribunale di Milano un’istanza di legittimo impedimentondo ildi un’udienza fissata per il prossimo 4 novembre perlacon sindrome didal rischio-19. Rischio particolarmente elevato, visto il numero di casi nel capoluogo lombardo e il pericolo che la sindrome stessa comporta. Ma per idel tribunale la richiesta non può essere accettata., il no del tribunale di Milano «Non si ravvisa allo stato né viene prospettato un impedimento giuridicamente accettabile. Si rigetta l’istanza ditenuto conto del prolungarsi per lungo tempo del procedimento in questione», sono le parole ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid avvocatessa Covid, avvocatessa chiede il rinvio dell'udienza per proteggere la figlia down. No dei... Secolo d'Italia Muore a 84 anni di Covid nel carcere di Livorno

E' morto in carcere alle Sughere di Livorno per Covid, un detenuto di 84 anni. Lo rende noto il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, spiegando anche che l'uomo era affetto da varie pa ...

Covid, detenuto di 84 anni muore in carcere. "Gli avvocati avevano chiesto i domiciliari"

Il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani: "Per i più deboli bisogna pensare a misure diverse" Livorno, 30 ottobre 2020 - Un detenuto di 84 anni è morto per Covid nel carcere di Livorno.

