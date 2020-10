Covid, attesa per il nuovo monitoraggio: ecco le misure che potrebbero scattare (Di venerdì 30 ottobre 2020) In attesa del monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, che verrà reso noto venerdì alle 16.30, si preparano gli scenari di contrasto all’epidemia. Per decidere nuove misure il premier Conte vorrebbe aspettare l’8 novembre Leggi su corriere (Di venerdì 30 ottobre 2020) Indeldel ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, che verrà reso noto venerdì alle 16.30, si preparano gli scenari di contrasto all’epidemia. Per decidere nuoveil premier Conte vorrebbe aspettare l’8 novembre

SirDistruggere : Le due disagiate che sono andate fuori al Sacco a riprendere la sala d'attesa dei parenti, spacciandola per il PS c… - pdnetwork : Il medico di Rogoredo Marrali parla di sistema in tilt: 40 casi Covid tra i pazienti, una settimana di attesa per u… - fattoquotidiano : In questi giorni poco allegri, il mio ristoro preferito è la fervida attesa di Matteo Salvini, che prende la parola… - albertazo64 : RT @Corriere: Ecco quali sono le misure che potrebbero scattare dopo l’8 novembre: le tre ipotesi - sportli26181512 : Juve, Cristiano Ronaldo su Instagram: 'Filosofia Kaizen'. Ecco cosa è: L'attaccante portoghese, ancora in attesa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid attesa Covid, attesa per il nuovo monitoraggio: le misure che potrebbero scattare Corriere della Sera Papa: da Covid a corruzione, intervista esclusiva all'AdnKronos

Il silenzio sembra non finire mai, sembra in attesa di trovare le parole giuste ... momento difficile dobbiamo pregare tanto per quanto sta accadendo nel mondo". Il coronavirus è tornato fra noi, si ...

Tamponi, cambia la modalità di comunicazione dell’esito: tutti informati tramite sms

In attesa dell’esito del tampone I cittadini che hanno effettuato ... pur nel rispetto delle indicazioni del proprio medico in caso di sintomatologia, anche non suggestiva per covid, che richieda ...

Il silenzio sembra non finire mai, sembra in attesa di trovare le parole giuste ... momento difficile dobbiamo pregare tanto per quanto sta accadendo nel mondo". Il coronavirus è tornato fra noi, si ...In attesa dell’esito del tampone I cittadini che hanno effettuato ... pur nel rispetto delle indicazioni del proprio medico in caso di sintomatologia, anche non suggestiva per covid, che richieda ...