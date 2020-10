Covid, altro che 'dica 33': per scoprire gli asintomatici basterà un colpo di tosse al telefono (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un colpo di tosse al telefono : è quanto basta all' intelligenza artificiale per riconoscere le persone asintomatiche portatrici del coronavirus Dalla loro bocca esce infatti un suono caratteristico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Undial: è quanto basta all' intelligenza artificiale per riconoscere le persone asintomatiche portatrici del coronavirus Dalla loro bocca esce infatti un suono caratteristico ...

giornalettismo : #Galli durissimo sulla crisi #COVID: 'Non possiamo perdere altro tempo' #Piazzapulita #COVID19 - NicolaPorro : Da un lato gli autonomi, per cui il #lockdown è la fame. Dall’altro i garantiti, che se ne infischiano. Le due Ital… - AlbertoBagnai : Non è una novità e non ce ne siamo accorti oggi, anche perché non abbiamo dimenticato che la crisi preesisteva al C… - ElderWand_31 : @demctozdemir Lascia stare, ne potrei raccontare tante anche io ?? Io ho rinunciato a seguire le lezioni in presenza… - GraalTruth : I sondaggi non valgono niente ma se 'IL VACCINO PER IL COVID? PIÙ S’AVVICINA E PIÙ GLI ITALIANI SONO SCETTICI A RI… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altro Covid, altro che "dica 33": per scoprire gli asintomatici basterà un colpo di tosse al telefono TGCOM Nuovi Covid center nel Lazio, "grande richiesta di posti letto"

Roma, 30 ott. (askanews) - Nel Lazio continuano ad aumentare i casi di coronavirus, quasi 2.000 quelli registrati ieri, e in diversi ospedali ...

Covid Toscana 30 ottobre: 2765 nuovi casi, record tamponi (17.834). Altri 67 ricoveri

Firenze, 30 ottobre 2020 - Sono 2765 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nella giornata di venerdì 30 ottobre. E se da una parte c'è da registrare il nuovo record di contagi in 24 ore, dall'altro s ...

Roma, 30 ott. (askanews) - Nel Lazio continuano ad aumentare i casi di coronavirus, quasi 2.000 quelli registrati ieri, e in diversi ospedali ...Firenze, 30 ottobre 2020 - Sono 2765 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nella giornata di venerdì 30 ottobre. E se da una parte c'è da registrare il nuovo record di contagi in 24 ore, dall'altro s ...