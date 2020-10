Covid | 31 084 nuovi casi e 199 morti | il bollettino del 30 ottobre

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 30, contagi, guariti Nell’attesa che il Ministero della Salute e la Protezione Civile pubblichino il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 302020, Giovanni Rezza, direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute ha anticipato durante il punto stampa settimanale di Ministero della Salute e Iss che sono 31.084 idi-19 in Italia, con 199, a fronte di 215.085 tamponi. Ieri erano stati registrati 26.831 contagi e 205(con 201.452 tamponi). Ancora una impennata quindi della curva epidemica in Italia. Nuovo ...

MaricaGusmitta : RT @emanuelecarioti: ??+++ 31.084 contagi, terapie intensive NP, 199 morti, #oggi: - micheleguarino8 : Coronavirus, oggi 31.084 contagi Covid in Italia, indice Rt a 1.7: verso nuovo lockdown... - MariaAversano1 : RT @fanpage: Oltre 31mila contagi nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, #30ottobre - Silvia39917696 : RT @lattuga99: Bollettino di oggi: Casi attuali: 325.786 (+26.595) Deceduti: 38.321 (+199) Guariti: 283.567 (+4.285) Totale casi: 647.674 (… - Bisont19 : RT @fanpage: Oltre 31mila contagi nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, #30ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 084

Fanpage.it

La seconda tenda sarà adibita a sala d'attesa", è la spiegazione Sono 31.084 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (giovedì erano 26.831). E' la cifra più alta da inizio ...Cinquemila contagi in più in un solo giorno: ecco la conferma nei freddi numeri del fatto che l’epidemia di coronavirus in Italia è totalmente ... dal ministero della Salute dà conto di 31.084 contagi ...