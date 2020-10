Covid-19, Urbano Cairo positivo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, è risultato positivo al Coronavirus. "E' stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale San Paolo di Milano per iniziare la cura, le sue condizioni sono comunque abbastanza buone" riporta il Corriere della Sera sulla sua edizione online. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020), presidente del Torino, è risultatoal Coronavirus. "E' stato trattenuto in osservazione presso l'ospedale San Paolo di Milano per iniziare la cura, le sue condizioni sono comunque abbastanza buone" riporta il Corriere della Sera sulla sua edizione online. ITA Sport Press.

