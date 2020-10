Covid-19, nuova ordinanza di De Luca: stop a scuole dell’infanzia tutte le novità (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiE’ in corso di pubblicazione l’ordinanza n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid-19. Da lunedì prossimo, stop alle attività nelle scuole dell’infanzia. Ecco i contenuti dell’ordinanza: 1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiE’ in corso di pubblicazione l’n.86, firmata dal Presidente Vincenzo De, che contiene, oltre la riconferma di alcune disposizioni già in atto, ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da-19. Da lunedì prossimo,alle attività nelledell’infanzia. Ecco i contenuti dell’: 1) Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per leprimaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello ...

