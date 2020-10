Covid-19, le 5 Regioni con Rt vicino a 1,5 che rischiano il lockdown (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Bernasconi La curva dei contagi aumenta rapidamente. A rischio chiusura Lombardia, Lazio, Valle d'Aosta, Liguria e Campania. Osservata speciale Milano, dove ieri sono registrati 1.393 casi solo in città Il Sars-CoV-2 continua ad accelerare la sua corsa e i contagi aumentano. Tanto da spingere l'Italia verso lo scenario 4, il più grave, che prevede la possibilità di un altro lockdown totale. Ma sono soprattutto 5 le Regioni a rischio, dove l'allarme è alto. La situazione in Italia "I dati delle ultime settimane indicano una curva epidemiologica in rapida crescita, con diffusione del virus su tutto il territorio". A lanciare l'allarme è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri ha tenuto un'informativa alla Camera sulle misure di contenimento del nuovo Dpcm. Il numero di casi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesca Bernasconi La curva dei contagi aumenta rapidamente. A rischio chiusura Lombardia, Lazio, Valle d'Aosta, Liguria e Campania. Osservata speciale Milano, dove ieri sono registrati 1.393 casi solo in città Il Sars-CoV-2 continua ad accelerare la sua corsa e i contagi aumentano. Tanto da spingere l'Italia verso lo scenario 4, il più grave, che prevede la possibilità di un altrototale. Ma sono soprattutto 5 lea rischio, dove l'allarme è alto. La situazione in Italia "I dati delle ultime settimane indicano una curva epidemiologica in rapida crescita, con diffusione del virus su tutto il territorio". A lanciare l'allarme è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ieri ha tenuto un'informativa alla Camera sulle misure di contenimento del nuovo Dpcm. Il numero di casi ...

