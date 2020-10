Covid-19, il virologo Tarro a Limatola il prossimo 20 novembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLimatola (Bn) – Negli ultimi tempi, il Covid-19 sta divenendo sempre più parte delle nostre vite, fonte di tante preoccupazioni e tante angosce. Qualcuno di noi sta reagendo con maggiore paura al virus, qualcun altro con speranza e fiducia. Ciononostante, sembra utile non abbassare la guardia proprio in questo periodo nel rispetto di tutte le restrizioni e di tutte le indicazioni ministeriali. Pertanto, considerando il momento che stiamo vivendo, il Dott. Massimiliano Marotta, Presidente della Cooperativa Sociale “Tempi Nuovi” di Limatola, ha pensato di organizzare un momento informativo e formativo sul Covid-19 per conoscere più da vicino questo nemico invisibile e condividere con un esperto del settore i propri dubbi e le proprie perplessità. Infatti, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Negli ultimi tempi, il-19 sta divenendo sempre più parte delle nostre vite, fonte di tante preoccupazioni e tante angosce. Qualcuno di noi sta reagendo con maggiore paura al virus, qualcun altro con speranza e fiducia. Ciononostante, sembra utile non abbassare la guardia proprio in questo periodo nel rispetto di tutte le restrizioni e di tutte le indicazioni ministeriali. Pertanto, considerando il momento che stiamo vivendo, il Dott. Massimiliano Marotta, Presidente della Cooperativa Sociale “Tempi Nuovi” di, ha pensato di organizzare un momento informativo e formativo sul-19 per conoscere più da vicino questo nemico invisibile e condividere con un esperto del settore i propri dubbi e le proprie perplessità. Infatti, ...

